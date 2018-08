Il difensore del Barcellona Sergi Roberto posta una foto della luna di miele in costiera amalfitana: “Mi mancano quelle notti italiane”

Sergi Roberto, difensore del Barcellona, lo scorso giugno ha trascorso alcuni giorni della sua luna ad Amalfi insieme a sua moglie, la modella Coral Simanovich, soggiornando presso l’Hotel Santa Caterina di Amalfi. Il calciatore è rimasto affascinato dalla bellezza dei luoghi e non ha mai dimenticato la Costiera. Infatti, proprio oggi ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae a cena a Ravello in compagnia della neosposa ed ha commentato lo scatto con una frase molto eloquente: «Mi mancano quelle notti italiane». In effetti certe posti ti restano nel cuore e magari la coppia potrebbe presto decidere di ritornare in costiera per rivivere le emozioni della loro luna di miele.