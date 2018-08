Diario di strada del cronista scalzo (trappole) (diavolo&meteo) di Giovanni Farzati

Sei o sette buche di cemento. Per lo scolo delle acque. Un 30×30 e profonde un 40 centimetri. Trappole. Che possono tranquillamente rovinare la vita di qualche passante. I pozzetti sono lungo una cunetta della SP15, nel comune di Perdifumo. La SP15, tristemente famosa, messa così male in alcuni tratti.

Sarà stato mica il Diavolo che si è presa la sua rivincita?. Non accadeva da tempo, una burrasca d’agosto ha sospeso la Sacra rappresentazione di Vatolla, Perdifumo, la lotta tra l’Angelo e il Diavolo, spostata nel tardo pomeriggio, in scena da secoli a metà del percorso della processione della Madonna. Delusa tanta gente che come sempre affollava la piazza.