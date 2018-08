Diamo il triste annuncio, si è spento a Maiori Gennaro Dell’Isola “Mastro Gennaro”

Diamo il triste annuncio: Dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro si è spento a Maiori Gennaro Dell’Isola, per tutti «mastro Gennaro». E’ stato un eccellente capomastro, come pochi in Costiera Amalfitana.

La salma sarà traslata oggi, giovedì 30 agosto, alle 19, partendo dalla casa dell’Estinto in via Pedamentina, proseguendo per la Chiesa del Carmine. Dopo il rito funebre la salma sarà cremata.

Sentite condoglianze da tutta la redazione.