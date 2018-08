De Laurentiis compra il Bari: via alle polemiche

Una notizia che non è piaciuta a tanti quella dell’acquisizione della SSC Bari da parte dell’attuale presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. In primo luogo a Napoli, dove i tifosi non hanno preso bene la cosa, poiché credono che ciò possa minare il futuro della società azzurra in quanto a investimenti. Gestire più di una società non è cosa facile, ovviamente.

Nella serata di ieri è stato apposto uno striscione allo stadio San Paolo che recita: “Finalmente. È una vita che Bari”. Sui social la situazione non cambia, regna prevalentemente il malumore.

Ma anche a Bari la cosa non è stata presa da tutti di buon occhio. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’imprenditore ex presidente del Taranto Luigi Blasi ha commentato: “Il sindaco ha toppato, De Laurentiis è un grande uomo di calcio, ma la scelta di Decaro non è rispettosa degli impegni che gli imprenditori locali avevano preso. Avrei preferito che avessero vinto gli industriali baresi. È la classica scelta di respiro corto per tenere su di morale i tifosi e magari pensare alle prossime elezioni. Ma così a Bari non si costruirà mai niente e il club non tornerà mai più in serie A”.

Anche Giannelli, che faceva parte della cordata che poteva acquistare la società, ha commentato: “Gli imprenditori baresi si sono mossi e hanno tirato la volata. Il nostro era un progetto innovativo che puntava anche a sostenere iniziative sociali legate al calcio. Sino a poche ore dalla scadenza del bando i soci erano tutti in prima persona al lavoro per chiudere il business plan. Comunque, avrei preferito vedere il Bari affidato a investitori espressione del territorio”.