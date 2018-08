Dazn il segnale non è perfetto

G razie a Dazn e a una app il cui esordio in Italia è stato tutt’altro che brillante (migliorerà, ne siamo certi) abbiamo avuto la possibilità di rivedere una ventina di volte, i più (s)fortunati venticinque, in tempo irreale il bellissimo gol con cui Insigne ha risolto Lazio-Napoli, partita nella quale il Var è stato sostituito da numerosi ritardi e indesiderati recuperi: la Diletta bicolore e l’ottimo duo Pardo-Camoranesi non sono bastati ad alleviare i fastidi.