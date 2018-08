Daisy Osakue non è stata aggredita per odio razziale, era una fake news

Era probabilmente una fake news montata ad arte contro il Governo Movimento Cinque Stelle Lega Nord l’aggressione razziale a Daisy Osakue, era solo la terza vittima, dopo un vecchio e dei bambini di alcuni bulli.

Non è stata provocata dall’odio razziale, l’aggressione ai danni di Daisy Osakue, l’atleta della nazionale italiana di origini nigeriane, colpita all’occhio da un uovo lanciato da un’auto in corsa a Moncalieri. È la tesi della procura di Torino, che sull’aggressione ha aperto un fascicolo per lesioni. Per il momento, la pm Patrizia Caputo ha deciso di non ipotizzare l’aggravante xenofoba. Intanto la polemica politica non accenna a placarsi. Ieri sul caso è intervenuto anche Beppe Grillo, con un attacco ai media che sottintende la difesa del governo giallo-verde e l’appoggio della linea leghista. «L’indignazione di un uovo in faccia, c’è quanto basta per restare paralizzati mediaticamente – scrive il garante del M5S su Facebook – Quello che fanno i media è portare la nazione verso il baratro: non avevo mai visto con i miei occhi un così forte condizionamento prima d’ora». Chiosa con una battuta: «L’unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista di m… oppure il caso». Tradotto: per l’ex comico l’aggressione non è connessa all’atteggiamento del governo sulla questione immigrazione.

I MALUMORILe sue parole suonano come un tentativo di placare i malumori all’interno del Movimento per le dichiarazioni del ministro Matteo Salvini: «Emergenza razzismo in Italia? Non diciamo sciocchezze», aveva detto il vicepremier, augurando a Daisy una pronta guarigione. In effetti, tra i commenti al post di Grillo c’è anche quello della senatrice pentastellata Elena Fattori: «Caro Beppe ora al governo siamo noi e non ci sono troppi alibi. Ogni cosa che succede sarà nostra responsabilità, al netto di narrazioni di regime».

LE REAZIONIIl post del fondatore del M5S scatena una nuova bufera politica. Il primo a parlare è il senatore Pd Bruno Astorre – «Grillo ha perso un’occasione per dire una cosa sensata su una grave aggressione» -, seguito dal segretario dem Maurizio Martina: «Alcuni ministri e Grillo minimizzano questi episodi, è vergognoso». Il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, invece, difende la linea di Salvini e pubblica su Facebook una tabella che «smentisce le analisi false che vogliono una correlazione tra il Governo del cambiamento e un presunto aumento dei reati di odio o a sfondo razziale». L’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, lancia un appello invitando «al rispetto reciproco». Mentre per il vicepremier Luigi Di Maio «più si parla dei casi di aggressione a persone di colore, più si interroga la società su quanto siano imbecilli e criminali».

LE INDAGINIIntanto proseguono le indagini per individuare gli aggressori. «L’hanno fatto apposta. Volevano colpire me come ragazza di colore», aveva detto Daisy all’uscita dell’ospedale Oftlamico. In realtà, dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che nelle ultime settimane a Moncalieri si sono verificati almeno altri 5 episodi di lanci di uova contro abitazioni e passanti. Nella notte tra il 14 e il 15 luglio era stato colpito il muro di una casa, mentre il 25 luglio le vittime erano state tre donne all’uscita da un ristorante. I responsabili viaggiavano sempre a bordo di un Fiat Doblò che gli inquirenti stanno cercando.