In costiera amalfitana e penisola sorrentina introdotti 25 minibus per il trasporto pubblico

Il problema del traffico in costiera amalfitana e penisola sorrentina è oramai noto a tutti e costituisce un enorme disagio per i tanti cittadini che ogni giorno sono costretti a spostarsi per raggiungere il posto di lavoro o per altri motivi che li portano a dover affrontare l’incubo traffico. Ma finalmente registriamo una novità positiva che, si spera, contribuirà a decongestionare un pochino il caos delle nostre strade. Stiamo parlando del nuovo progetto di mobilità “Easy Coast”, che prevede l’inserimento di minibus ad alimentazione diesel che serviranno le linee della penisola sorrentina e della costiera amalfitana e sono pensati per rendere più semplici gli spostamenti nei percorsi stradali particolarmente impervi caratteristici delle nostre costiere. I minibus contano 10 posti a sedere (compreso quello dell’autista) e 28 posti in piedi, che si riducono a 24 in caso di presenza a bordo di un disabile. Come abbiamo detto sono alimentati a diesel e dotati di un sistema di videosorveglianza a bordo, con informazioni visive e sonore. I minibus introdotti saranno in totale 25, ma 7 sono già in funzione, di questi 3 sono affidati all’Eav ed i restanti 4 alla Cooperativa Tasso ed alla “Flavio Gioia” di Amalfi.