Costiera amalfitana, aumentano i turisti che scelgono le vie del mare. Previsto un incremento del servizio per il 2019

La stagione estiva 2018 registra un record per quanto riguarda le vie del mare in costiera amalfitana, con numeri da capogiro. Considerando che l’estate non è ancora finita si stima che si riuscirà facilmente a raggiungere la cifra considerevole di un milione di viaggiatori. Ad incentivare l’utilizzo delle vie del mare contribuisce sicuramente la problematica del traffico che attanaglia la costiera costringendo i turisti a trascorrere ore chiusi in un autobus prima di raggiungere la loro meta, tra curve che ti tolgono il fiato non solo per la bellezza del panorama… Rispetto all’anno precedente si è registrato un notevole incremento di coloro che decidono di raggiungere i paesi della costiera amalfitana via mare e, per tale motivo, per il 2019 si pensa già ad aumentare ancora di più i mezzi e le corse a disposizione, per offrire ai turisti un servizio sempre migliore ed efficiente che, certamente, contribuirà anche a ridurre il problema legato al traffico veicolare sulle strade, limitando nel contempo il rischio di incidenti che, purtroppo, nel periodo estivo aumentano inevitabilmente. Inoltre, rispetto agli anni precedenti in cui le mete più gettonate raggiunte via mare erano Amalfi e Positano, quest’anno si è notato un aumento degli sbarchi turistici anche nei paesi di Minori, Maiori e Cetara che attirano sempre più i visitatori che desiderano scoprire le bellezze della costiera amalfitana visitando anche i centri più piccoli e un po’ meno rinomati, ma sicuramente altrettanto belli ed affascinanti. Se poi hanno la possibilità di raggiungerli attraverso le vie del mare in un tempo ragionevolmente ridotto, evitando stress e caldo, allora ancora meglio… Quindi le vie del mare non rappresentano più un’alternativa agli autobus ed alle auto, ma nella maggior parte dei casi vanno a costituire la prima scelta non solo dei turisti ma anche dei tanti residenti che vivono il problema degli spostamenti dalla costiera amalfitana ogni giorno soprattutto per poter raggiungere il posto di lavoro o di studio.