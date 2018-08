Costiera Amalfitana, anche per Callejón relax tra le bellezze della Divina: tappa a Ravello con la bella Marta – FOTO

Ancora calciatori del Napoli in vacanza in Costiera Amalfitana in questi giorni. Dopo la vittoria emozionante in rimonta contro il Milan di sabato scorso, alcuni protagonisti dell’impresa si sono concessi dei giorni di relax tra le bellezze della Divina. Dopo il neo acquisto Ospina, che ha fatto visita al Lido dei Fratelli Grassi a Positano, anche José Maria Callejon è arrivato in Costiera nella giornata di ieri. L’esterno spagnolo è stato a Ravello con la compagna Marta Ponsati. E’ sta lei stessa a pubblicare su Instagram una foto che li vede insieme con la didascalia: “El amor es un secreto que los ojos no saben guardar…”.

Callejon, ricordiamo,è passato a titolo definitivo dal Real Madrid al Napoli nel 2013, insieme a Gonzalo Higuaín, per circa 10 milioni di euro. L’attaccante spagnolo ha scelto di indossare la maglia numero 7, che era precedentemente detenuta da Cavani.