Il Costa d’Amalfi ipoteca “virtualmente” il passaggio del turno in Coppa con l’Eclanese

Il Costa d’Amalfi supera l’Eclanese con un 3 a 0 tondo in terra irpina, nella gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Parte con il turbo la formazione allenata da Ferrullo, chiudendo la partita già nel primo tempo con una doppietta del “Cobra” Mascolo. La ciliegina sulla torta è invece del toro Aldo Marino, che chiude i giochi al minuto 75′. Nella gara a senso unico, dopo i primi dieci minuti di difficoltà, Mascolo segna prima con una punizione magistrale, e poi una incursione dalla sinistra, dimostrando di essere l’arma in più dei biancazzurri. Fioccano per i costieri le occasioni da reti nel secondo tempo, e ad un quarto d’ora dalla fine, Marino traduce in rete l’assist di Mascolo, dopo una serpentina dell’esterno d’attacco. Il Costa d’Amalfi con questo risultato ipoteca “virtualmente” il passaggio del turno, ma bisogna far parlare il campo: tra sette giorni ci sarà il ritorno in Costiera.

ECLANESE – COSTA D’AMALFI 0-3

41º, 44º Mascolo – 75º Marino