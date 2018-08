Costa d’Amalfi, ecco gli eventi del turismo finanziati dalla Regione Campania. Dentro anche Ravello e Scala

La Regione Campania ha reso nota la lista dei comuni finanziati dalla Direzione Generale per le politiche culturali e turismo. Sei sono i comuni della Costa d’Amalfi, che godranno delle risorse stanziate secondo i decreti dirigenziali del 2 agosto 2018 relativi alle linee strategiche di rigenerazione urbana e promozione turistica e valorizzazione dei territori: Agerola, Cetara, Maiori, Ravello, Scala e Tramonti.

Riguardo alla linea strategica «Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura», tra i beneficiari risultano i progetti presentati da Agerola, Cetara e Maiori: il borgo marinaro di Cetara con punteggio totale di 82,83, ottiene 70mila euro per “Le notti Azzurre: da tutto tonno alla notte delle Lampare“, piazzandosi al quarto posto. “Il gran carnevale Maiorese”, con quoziente di 75,66 (13°) è stato finanziato con la medesima cifra, così come Agerola che con punteggio 70,31 (24°) beneficia dei fondi regionali per “Agerola sui sentieri degli dei”.

Le “big” escluse per il momento in Costiera Amalfitana sono i progetti “Positano premia la danza“, incredibilmente collocata alle spalle delle beneficiarie con il suo 31° posto, per la cifra di 70mila (con punteggio 69,64), ed il “Capodanno Bizantino” di Amalfi (punteggio di 62,76), alla 84esima posizione e un importo richiesto di 65mila euro.

Nella linea strategica “Eventi per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori”, rientrano invece i progetti dei comuni di Ravello, Scala e Tramonti: la Città della Musica prima in graduatoria con miglior punteggio (81,08) finanzia con 25mila euro il Concorso Internazionale di Canto Lirico Ravello. Beneficiarie dello stesso finanziamento sono Tramonti (quinta con 77,10) con il progetto dedicato al Corteo Storico, mentre l’ultima delle ammesse (50esima) è Scala, con il progetto Scala incontra New York (punteggio 53).

Gli altri progetti non finanziati in Costiera Amalfitana sono Vietri Sul Mare col progetto “Vietri Cultura”, Praiano e le “Luminiarie di San Domenico” e Atrani con “Stelle divine 140a edizione”. I tre comuni costieri avevano presentato la documentazione per la prima linea strategica e tutte risultavano ammissibili per un finanziamento da 70mila euro.