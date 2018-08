ANTEPRIMA . Costa d’ Amalfi. Danni alla colonna vertebrale, il 118 attiva eliambulanza. Una caduta che ha provocato danni alla colonna vertebrale, per questo si è resa necessaria l’attivazione dell’eliambulanza da Maiori seguita in tempo reale grazie a Fabio Corniola da Positanonews. Si sta cercando di disporre il trasferimento nella maniera più veloce all’ospedale di Salerno. Vi terremo aggiornati in questo stesso articolo.

intanto continuano i problemi . A Castiglione di Ravello senza rianimatore per tre ore questa mattina . Il rianimatore è andato a Mercato San Severino per accompagnare una signora in embolia e senza avere la reperibilità l’ospedale è stato senza rianimatore dalle 9,30.

Ancora la sanità sotto i riflettori in Costiera amalfitana nonostante il super lavoro di tutto il personale le difficoltà non mancano.

Si parla di rafforzare la sanità, qui si stanno facendo passi indietro. Senza rianimatore un ospedale è di fatto a singhiozzo, sono cose assurde che consente l’ ASL per cui Vincenzo De Luca e la Regione Campania da Napoli sembra non voler ascoltare.

Una cosa assurda anche per l’emergenza estiva come mancanza, nessun presidio sulla spiaggia a Positano e Praiano, l’idroambulanza solo ad agosto, tre ambulanze medicalizzate anche esse senza rianimatore.

Ci vorrebbe almeno un rianimatore in strada e due in ospedale, invece addirittura manca uno reperibile.

Forse aspettano che ci scappi un morto?

Queste piccole-grandi la dicono lunga sull’affidabilità dei politici che parlano di posti letto, ampliamenti e nuovi ospedali a Salerno e in Penisola Sorrentina .