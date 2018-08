Costa d’ Amalfi calcio a 5 , arrivati in C2 fanno morire un sogno. Che peccato!

In Costiera amalfitana il Calcio a 5 poteva arrivare a vertici nazionali, ricordiamo il Praiano di Scala, furono anni fantastici con un piccolo comune che arrivava a competere con le migliori della Campania e d’ Italia, ora ci stava provando il Costa d’ Amalfi, con una bellissima promozione in C2, ma evidentemente qui siamo talmente malati dal calcio a 11 che si preferisce far morire un sogno per giocare in categorie infime che difficilmente potranno essere scalate fino a questo punto. Ci dispiace ragazzi che vi hanno fatto morire un sogno, siete stati grandi. In bocca al lupo da Positanonews Sport

Ecco il comunicato ufficiale

La società Fc Costa d’amalfi comunica con dispiacere che per l’anno sportivo alle porte, non iscriverà alcuna squadra ai campionati di calcio a 5.

Il progetto nato tre anni fa dalla forza di volontà e dalla voglia di aggregazione di un gruppo di giovani maioresi, lo scorso anno ha raggiunto l’importante traguardo della promozione in serie c2.

Poteva essere un punto di partenza per costruire un nuovo progetto, capace di incanalare le tante energie messe in campo in questi 3 anni dalle persone protagoniste di questo percorso, con il fine di trasformare quella avventura in qualcosa di più strutturato.

Purtroppo non sarà così, principalmente per ragioni di budget.

Una scelta dolorosa, soprattutto per gli amici coinvolti in questi tre anni di impegno, ma inevitabile.

Ci auguriamo in futuro di poter riprendere questa storia da dove oggi bruscamente viene interrotta.

Cogliamo l’occasione per ringraziare chi ha creduto in questo progetto.

In particolar modo un ringraziamento a Nicola Acconciagioco, Nicola Esposito, Vincenzo Dell’isola, Nando Ferrara e Torelli Gianmarco, per il tempo e le risorse che hanno dedicato a questo progetto, per l’amore e la passione con cui l’hanno fatto.

Grazie a tutti giocatori che abbiamo avuto il piacere di tesserare nell’ambito del calcio a 5, a partire da quel gruppo che tre anni fa ha iniziato tra lo scetticismo di molti, e che in campo e fuori dal campo hanno dato tutto per la causa.

Un grazie ai vari allenatori e dirigenti coinvolti nel percorso.

Un doveroso ringraziamento infine a tutti gli sponsor. Piccoli imprenditori o comuni cittadini che hanno voluto sostenere il gruppo del calcio a 5 cogliendo e condividendo il senso del progetto.

Speriamo sia solo un arrivederci, sempre forza Costa d’Amalfi.

UFFICIO STAMPA

FC COSTA D’AMALFI