Controlli dei NAS dopo riapertura ristoranti Maiori e Minori , controlli ad Amalfi e Costiera amalfitana

Proseguono i controlli dei Carabinieri del NAS (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) di Salerno presso le strutture turistiche della Costiera Amalfitana. A Minori, con il NIL (Nucleo Ispettorato Lavoro) dei Carabinieri e l’ASL di Salerno, chiusura in un ristorante del centro è stato effettuato il sequestro amministrativo di 50 chilogrammi di prodotti alimentari privi di tracciabilità, chiudendo depositi di alimenti e laboratori di cucina non idonei dal punto di vista sanitario e strutturale. Rilevate, inoltre, posizioni irregolari di alcuni lavoratori. A Maiori, invece, ad essere controllati erano stati due ristoranti annessi a stabilimenti balneari. Per uno era stata disposta la totale chiusura (sala e cucina e deposito di alimenti) in quanto in precarie condizioni igienico sanitarie e strutturali. Sequestrati inoltre 100 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità. A collaborare anche l’ASL Costa d’ Amalfi e continuano i controlli a tappeto.