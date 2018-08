Controlli dei NAS in Costiera amalfitana, ma anche della Capitaneria caos alla Praia a Praiano

Estate calda per i controlli dei NAS , il nucleo anti sofisticazioni dei carabinieri di Salerno, coadiuvati dall’ASL Costa d’ Amalfi . Sono state contestate irregolarità amministrativa, ad un ristorante di Minori che è stato momentaneamente chiuso come abbiamo già scritto. . Altri controlli in Costiera amalfitana sono previsti fra Maiori , Scala e Praiano. Qui in particolare ci segnalano anche controlli della Capitaneria di Porto della delegazione di Positano, ma basta affacciarsi dalla strada per vedere il caos. Ci vorrebbe, come c’era una volta, una postazione fissa della delegazione di spiaggia sulla Praia e una mobile dei carabinieri per strada, oggettivamente il lavoro è decuplicato .