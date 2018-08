Confesercenti Cava de’ Tirreni: la decisione di utilizzare l’area mercantile per ospitare eventi musicali

La Confesercenti di Cava de’ Tirreni plaude alla decisione di utilizzare l’area mercatale per ospitare eventi musicali che ha visto recentemente l’esibizione di Caparezza.

Finalmente l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Servalli ha realizzato quello che da circa un decennio la Confesercenti ha sollecitato alle diverse amministrazioni senza mai avere riscontro.

Ora però se veramente l’amministrazione comunale vuole proseguire in questo percorso bisogna mettere mano ad un altro vecchio progetto, quello di realizzare la quarta piazzola che consentirebbe l’apertura di un vero accesso adeguato anche alle esigenze degli operatori commerciali direttamente da Santa Maria del Rovo.

Un’opera strategica, concreta, che un vero spazio fieristico e che si aggiungerebbe alle altre opere che questa amministrazione sta realizzano recuperando spazi da decenni abbandonati, diventati veri ruderi come per l’ex palestra Parisi o il mai realizzato palazzetto dello sport.

L’area fieristica di via Palatucci è a tutti gli effetti una incompiuta di questa città che non può essere ridotta ad ospitare solamente un mercato rionale il sabato mattina è un mercato provinciale il mercoledì.

Ci auguriamo che il sindaco Servalli, così come sta facendo per le tante incompiute e recupero di edifici dismessi, realizzi questo progetto magari pensando anche ad una struttura coperta in grado di ospitare eventi fieristici, spettacoli, sportivi.