Questa mattina sulla Statale Amalfitana sono stati rinvenuti dei massi nel tratto tra Furore e Conca dei Marini. Le pietre sono cadute sulla carreggiata tra i km 24.000 e 25.000, nei pressi della stazione di servizio Q8, in seguito alle piogge di ieri sera e stamattina e fortunatamente in quel frangente non è transitato nessuno. Ricordiamo che lo scorso anno, circa in questo punto, le porzioni sovrastanti la SS 163 furono oggetto dei violenti incendi estivi. Inoltre, nel territorio di Conca dei Marini, vi è attualmente istituito il regime di senso unico al km 25.500 per la caduta di piante cactacee.