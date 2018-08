Conca dei Marini, Costiera amalfitana. Impegnativo intervento della CROCE ROSSA COSTA AMALFITANA – POSTAZIONE IDROAMBULANZA

Nel primo pomeriggio, l’equipe CRI IDROAMBULANZA ubicata nel porticciolo di Maiori è stata attivata per un intervento

su paziente traumatico a bordo di una imbarcazione nei pressi del Capo di Conca dei Marini.

La malcapitata, per il moto ondoso causato dal’intenso traffico delle varie imbarcazioni in transito,

perdendo l’equilibrio ha riportato, nella caduta, un serio trauma lombosacrale.

L’equipe della Croce Rossa col 118 , composta da medico, infermiere, Operatore Polivalente Salvataggio

in Acqua, ha provveduto ad stabilizzare adeguatamente le condizioni della paziente permettendo il trasporto in condizioni di sicurezza

verso il presidio ospedaliero Costa d’ Amalfi a Castiglione di Ravello ove a seguito degli opportuni accertamenti è stato disposto il trasferimento mediante elisoccorso all’Ospedale San giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona a Salerno-

Una ennesima dimostrazione di quanto sia necessario nel periodo estivo questo vitale servizio che purtroppo è stato ridimensionato al solo mese di agosto.

L’ASL e la Regione Campania dovrebbero capire che questo servizio è fondamentale e comporta un risparmio di spese per la collettività. Si parla di tagli? Ebbene immaginate cosa costi alla sanità una persona invalida per tutta la vita se non soccorsa in tempo, e che risparmio, anche di spese e di tempo, si ha con un intervento con idroambulanza.

Questa estate a luglio, senza idroambulanza, nei pressi di Erchie un soccorso a mare fu portato dal porto di Maiori a Castiglione, da Castiglione poi di nuovo a Maiori per l’elicottero per poi arrivare a Salerno. Quanto è costato rispetto alla sola idroambulanza da Erchie? Molto di più in termini sia economici oltre che di rischi per la vita umana..