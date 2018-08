Conca dei Marini, fedeli protestano con il parroco: “Rovinata festa della Madonna della neve”. Ma c’è anche altro…

Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni da parte di fedeli di Conca dei Marini, splendido comune della Costiera Amalfitana, che sorge tra Praiano e Amalfi. Tanti fedeli ci hanno manifestato il proprio dissenso rispetto all’operato del parroco del posto, Don Antonio Acampora, in particolar per quanto riguarda la processione della Madonna della neve.

Una processione tanto amata dai cittadini del posto e che si tiene il 5 agosto di ogni anno presso la Cappella omonima. Dopo la celebrazione della santa messa, che si tiene sulla spiaggia, si assiste ad una suggestiva processione via mare, con le tipiche barchette dei pescatori locali, che raggiunge Amalfi e torna indietro fino al Fiordo di Furore prima di rientrare a Conca dei Marini.

L’evento sarebbe stato rovinato, stando alle segnalazioni ricevute, perché la processione sarebbe stata accorciata in modo significativo. Ma non è tutto. Altri malumori da parte dei fedeli sono suscitati dalla presunta decisione del parroco di trasformare alcuni edifici religiosi presenti sul posto in Bed & breakfast. Edifici dove risiedono diversi bisognosi, che sarebbero cacciati…

Siamo aperti a qualsiasi chiarimento o precisazione da parte degli interessati.