Comune di Sanza, Meeting del Cervati : Vinicio Capossela in tour con la band il primo settembre chiude l’edizione del 2018 - Nob. Cav. Attilio De Lisa

Fondi POC, Corrado Matera l’Assessore Regione Campania allo Sviluppo e Promozione Turismo: “Vallo di Diano e Cilento, occasione da non sprecare” di cui ha usufruito anche il Comune di Sanza per questo evento.

Sale la febbre da Vinicio Capossela a Sanza dopo il Meeting del Monte Cervati (nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni di cui Presidente Tommaso Pellegrino Sindaco di Sassano avvenuto il 12-13 agosto con la presenza di Autorità Politiche,Religiose e Civili locali e non (“L’integrazione, le migrazioni e lo sviluppo sostenibile nelle aree protette” con la partecipazione di illustri ospiti. Un confronto animato sul futuro dei piccoli borghi di montagna che ha anche partorito interessanti idee. “la defiscalizzazione per coloro che nelle fasce pensionabili scelgono di andare ad abitare in piccoli borghi di montagna”. Questa una delle interessanti proposte, lanciata da Angelo Raffaele Marmo – vice direttore QN, Quotidiano Nazionale, ed accolta con interesse dai relatori presenti. La questione infrastrutture, la viabilità. Naturalmente la necessità di spingere sull’agricoltura di qualità e sul turismo sostenibile. Pressante la richiesta da parte del sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, in merito all’approvazione di un Progetto Integrato Cervati, che includa tutti i comuni che orbitano intorno alla vetta più alta della Campania, da parte della Regione Campania. Il valore aggiunto del modello presentato dalla comunità di Sanza è però l’integrazione. Un protocollo sottoscritto con le cooperative che gestiscono i centri di permanenza per inserire i richiedenti asilo nelle attività di servizio sociale della comunità. Un vanto ed un esempio virtuoso che arriva da un piccolo comune e che può rappresentare un modello di integrazione. Agricoltura sostenibile e sviluppo della filiera dei boschi; ma poi anche l’interessante intervento del vice-presidente UNCEM, Enzo Luciano, sulle prospettive dei piccoli comuni montani. L’impegno del vice-presidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Cono D’Elia Sindaco di Morigerati, sulla programmazione da mettere in campo a favore delle aree interne del Parco e l’integrazione con il modello costa. la necessità di dare concretezza alla crescita velocizzando i processi programmati, al centro dell’intervento del direttore generale della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca. Poi l’analisi puntuale di don Vincenzo Federico Parroco di Padula scalo, responsabile del sistema accoglienza migranti nel salernitano per la Caritas; dunque l’intervento del presidente della Commissione bilancio in Consiglio regionale, l’on. Franco Picarone. Un dibattito di altissimo livello, moderato dal giornalista Lorenzo Peluso, che ha impegnato tutto il pomeriggio gli ospiti del Meeting del Cervati, evento finanziato anche con Fondi del POC della Regione Campania). Il primo Settembre anche la “Notte bianca del Meeting del Cervati” per far festa fino all’alba. Onore dal Nob. Cav. Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo originario di San Rufo designato nel Libro d’Oro delle famiglie Nobili e Notabili Italiane oltre dirigente di ruolo dell’ASL Salerno P.O.-Presidio Ospedaliero Dell’Immacolata di Sapri di cui la stima al nuovo Direttore Sanitario Dott. Mario Rocco Calabrese succedendo alla scomparsa Dott.ssa Maria Ruocco) Referente Provinciale-Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione Provincia di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) che evidenzia in primis la priorità è quella di completare la strada verso il Monte Cervati rivolto anche alla devozione patronale verso il Santuario diocesano della Devozione alla Santa Patrona Madonna della Neve (Diocesi di Teggiano-Policastro).

Sanza (SA) – Sarà la lunga notte del Meeting il prossimo primo settembre, con apertura straordinaria fino all’alba dei locali commerciali per accogliere i visitatori che verranno a godere del concerto evento dell’artista Vinicio Capossela. La “Notte Bianca del Meeting” per arricchire l’evento in musica e sonorità del menestrello del mondo, Vinicio Capossela. Una notte all’insegna delle tipicità locali per regalare al pubblico presente uno spettacolo straordinario. Un nuovo tassello dunque arricchisce il Meeting del Cervati 2018 che si chiuderà all’alba di domenica 2 settembre dopo il concerto evento che si terrà presso la villa comunale di Sanza (SA), con inizio alle ore 21,00. L’attesissimo concerto del miglior cantautore italiano della sua generazione, Vinicio Capossela, con le sue ballate intimiste ed il suo repertorio musicale carico di umanità chiassosa e colorata. L’amministrazione comunale di Sanza nell’ambito del progetto Meeting del Cervati 2018, finanziato dalla Regione Campania con fondi POC, ha scelto quindi la strada della promozione della cultura del Sud per dare voce ai Comuni del Mezzogiorno attraverso un concerto, gratuito, e la successiva “Notte Bianca” che farà vivere il borgo antico. nel pomeriggio del primo settembre grazie all’iniziativa del gruppo social “Vallo a conoscere” e l’intraprendente Pasquale Di Maria, previste visite guidate nel borgo antico alla scoperta di angoli suggestivi della Sanza medioevale. “Siamo orgogliosi dello spirito di collaborazione e partecipazione mostrato dai giovani della nostra comunità nell’offrire a coloro che ci onoreranno della loro presenza l’opportunità di conoscere e vivere il nostro paese – ha affermato il sindaco Vittorio Esposito – con Vinicio Capossela e le sue canzoni, emblema dei suoni, delle storie, delle culture e dei personaggi di ogni epoca, patrimonio della gente di montagna, vogliamo emozionare coloro che verranno a trovarci con un evento straordinario. Capossela è un canzoniere straripante e universale, inconfondibile, grazie anche alla qualità letteraria dei suoi geniali testi, Siamo davvero orgogliosi che abbia accettato il nostro invito” ha aggiunto il sindaco Esposito. Il concerto realizzato con Anni 60 Produzioni, si terrà dunque a Sanza, il primo settembre, presso la villa comunale, dalle ore 21,00.