Comune di Ravello: Il bando per la selezione dei volontari per il servizio civile universale in Italia e all’estero

Il Comune di Ravello, pubblica il bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero, è indetta la selezione per titoli e colloquio di volontari per progetti di libri e cultura, patrimono artistico e culturale, cura e conservazione biblioteca, volontari dovranno essere 2, della durata di un anno per 5 giorni settimanali, è obbligatorio il possesso del diploma di suola superiore di cinque anni conseguito alla data di presentazione della domanda.

Un’altro progetto denominato “A spasso nel borgo“, patrimonio artistico e culturale valorizzazione centri storici, i volontari assegnati saranno 3 e la durata è di un anno per 5 giorni settimanali, è obbligatorio avere il diploma di scuola superiore.

L’ultimo progetto denominato “Età d’oro” il settore è l’assistenza agli anziani, i volontari da assegnare 2 durata 11 mesi per 5 giorni settimanali, e non è richiesto nessun titolo di studio.

Per i volontari spetta un trattamento economico di 433,80 euro mensili che sarà erogato all’ufficio Nazionale per il Servizio sociale.

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata direttamente al comune o all’Associazione Expoitaly, tramite posta elettronica certificata, o a mezzo di raccomandata A/R, oppure mediante consegna a mano.

Per più informazioni, in allegato il link del bando