Comune: Monica Cinque lascia Castellammare di Stabia

Monica Cinque lascia Castellammare di Stabia, dopo essere stata per due anni segretaria comunale. Monica Cinque invece ricoprirà il ruolo di dirigente presso la Provincia di Avellino. «Nelle prossime settimane verrà individuato il nuovo segretario», garantisce il sindaco Cimmino che nel frattempo ringrazia «la dottoressa Cinque per l’ottimo lavoro svolto fin dal mio insediamento in municipio».