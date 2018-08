IL COMUNE DI MINORI RILASCIA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA

Come è noto, per effetto del dispiegamento della pertinente strumentazione disposta con apposita circolare dal Ministero dell’Interno, il Comune di Minori in forma ufficiale dal 23 luglio 2018, rilascia la carta d’identità elettronica (C.I.E) che così come congegnata risulta essere una delle più sicure d’Europa.

Si ricorda che il relativo rilascio è possibile previo fornitura di foto (- anche in formato digitale- avente le stesse caratteristiche di quella per il passaporto), versamento in contanti di € 22,20, esibizione della tessere sanitaria personale e consegna del documento precedentemente posseduto e/o deteriorato

La consegna, prevista alternativamente sia presso la propria abitazione sia presso il Comune avverrà a cura del Poligrafico di Stato, che materialmente la stampa e la spedisce, entro sei giorni lavorativi.

Tale documento telematico( C.I.E.) mantiene tutte le caratteristiche di efficacia di quella cartacea ivi compresa la possibilità d’espatrio .

All’Atto della richiesta viene consegnato al richiedente un PIN ed un PUK che si completerà con l’arrivo della Carta elettronica- in forma riservata- utile per l’accesso ai servizi on line della Pubblica Amministrazione.

Quest’amministrazione, sulla scorta dell’esperienza appena acquisita, ritiene opportuno richiamare l’attenzione della cittadinanza sul delicato compito di opzione che incombe su ogni cittadino maggiorenne , che all’atto della richiesta della già citata C.I.E., è chiamato a scegliere in relazione alla donazione degli organi.

Tale scelta, da effettuarsi dichiarando il proprio assenso, il proprio dissenso o l’eventuale mancata espressione, viene comunicata telematicamente al Ministero della salute per le proprie competenze.

Richiamando la delicatezza di tale valutazione, profondamente importante, si ricorda che presso l’U.R.P. di questo Comune sono disponibili opuscoli informativi a cui si fa pieno riferimento per una scelta libera e consapevole.