Complimenti a Marica Mottola per la laurea in giurisprudenza

Presentando una tesi di laurea che esamina l’evoluzione del fenomeno del pentitismo e della relativa disciplina premiale, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università di Salerno, Marica Mottola. Un risultato fortissimamente voluto dalla neo-dottoressa, che si è sobbarcata numerose difficoltà di ogni tipo. Sono andati ad abbracciarla già alla Sala delle lauree “N.Cilento”, numerosi amici e familiari. Un ringraziamento particolare va alla famiglia di Cinque di Montecorvino Rovella, che ha svolto un efficace ruolo, i “tutor” per Marica negli ultimi anni di studio. Da lassù si è rivelato efficace il sostegno degli zii e dei nonni che se ne sono andati prima del tempo. Non si sono voluti perdere questi momenti della gioia sono stati anche il nonno Mattia e il nipotino Salvatore.

Complimenti da tutto lo staff di Positanonews