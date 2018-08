Coltellate fatali a Diamante, si cerca un ventenne salernitano

SCAFATI – Si cerca un 20enne di Scafati, al momento irreperibile, per la rissa scoppiata per futili motivi che ha portato alla morte di Francesco Augieri , il 23enne di Cosenza deceduto dopo una lite tra giovani in una piazzetta di Diamante, all’ingresso del ponte vecchio, alle 4 di mercoledì scorso. Il giovane dell’Agro nocerino, per una spallata involontaria come ricostruito dagli inquirenti, lo avrebbe ucciso con un fendente alla gola, dopo i colpi al cuore e alla spalla. Assieme a lui è rimasto ferito ad una gamba un amico del Napoletano, il 37enne Raffaele Criscuolo di Boscotrecase, che sarebbe intervenuto per difenderlo. Augieri, studente universitario, figlio di un medico di Rende stimato e conosciuto in città, era nella cittadina dell’Alto Tirreno cosentino assieme ad alcuni amici, quando – per cause ancora in corso di accertamento – due gruppi di giovani davanti a un locale hanno iniziato a litigare e poi qualcuno di loro avrebbe tirato fuori dei coltelli. Francesco – “Ciccio” per gli amici e per i tifosi del Cosenza calcio di cui era un tifoso – è stato accoltellato, assieme a lui è rimasto ferito anche l’amico boschese.

Domenico Gramazio LA CITTA