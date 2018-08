Colpo del San Vito Positano: in mediana arriva Giovanni Ruscio

Colpo del San Vito Positano, che si assicura le prestazioni di Giovanni Ruscio. L’ex Afragolese, Nocerina e Portici, con questi ultimi due club ha conquistato la promozione in Serie D, confermandosi un giocatore sempre al vertice nella categoria. Il mediano stakanovista, porterà tanta esperienza alla formazione giallorossa, guidata dal neo allenatore Giovanni Macera. Ruscio, dall’alto delle sue 37 primavere vanta oltre 400 presenze tra campionati Professionisti e Dilettanti ed un bagaglio di otto stagioni giocate in Serie C.