Claudia Schiffer “paparazzata” a Positano

Chi l’avrebbe mai detto, Claudia Schiffer ha soggiornato a Positano nelle scorse settimane. La notizia è del Daily Mail, che pubblica le foto della top model tedesca. La Schiffer è giunta nella Città Romantica lontano da sguardi indiscreti a bordo del suo lussuoso yacht, attraccando in quella che presumiamo essere la spiaggia del Villa Tre Ville.

Secondo il racconto del tabloid britannico, la bionda supermodella si è goduta il sole e il mare di Positano con la propria famiglia di domenica, una settimana prima di raggiungere lo Stabia Main Port per spegnere le 48 candeline. Il Dail Mail ha esaltato l’outfit della tedesca, sottolineando come la donna delle copertine degli anni novanta ha optato per uno stile bohémien, dal lungo abito con dettagli rossi dai richiami hippy.

“Ha mantenuto il suo look rilassato e boho con i suoi accessori, indossando un’elegante borsa in pelle e una collana pendente. La bionda bellezza ha schermato gli occhi dietro un paio di occhiali dalle cornici bianche e portava i capelli sciolti per la sua uscita”. Claudia Schiffer è stata in Riviera ed è ritornata in Costiera Amalfitana, dopo essere stata ad Amalfi lo scorsa estate.