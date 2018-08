CLAMOROSO, LA SANDRELLI DIMENTICA SORRENTO

L’attrice Stefania Sandrelli, giunta a Vico Equense per il SOCIAL WORD FILM FESTIVAL, si lascia fotografare e racconta della presenza in penisola citando tra l’altro Amalfi e la costiera e non Sorrento.

E’ straordinario come la Sandrelli abbia dimenticato che proprio col film di Velia Santella “Te lo leggo negli occhi” lei è stata proprio a Sorrento (Porto) dove ha girato (2004) una lunga sequenza. Ha ricordato Napoli, Amalfi ma Sorrento no. La foto di scena di Michele Gargiulo (Fotosport) la mostra proprio sul set sorrentino (da A. De Angelis ‘Sorrento Movies’ Ed. La Conchiglia 2012.

