Circum, un immigrato in scooter muore investito sui binari

Uno dei primi treni della Circumvesuviana partiti da Napoli si è reso protagonista, suo malgrado, di un incidente mortale.

E’ successo intorno alle 7:30 in aperta campagna a Somma Vesuviana. Il convoglio partito alle 7:22 da piazza Garibaldi, mentre viaggiava, ha investito in pieno uno scooter che attraversava i binari per raggiungere la parte opposta della strada.

In sella allo scooter c’era un immigrato, le cui generalità non sono ancora note. Si sa soltanto che l’uomo guidava uno scooter di cilindrata 50 senza targa. Il passaggio a livello, stando alle prime ricostruzioni, era senza sbarre ma il segnalatore acustico era funzionante.

Per lo straniero non c’è stato niente da fare: l’impatto del suo scooter contro il treno è stato violento ed è morto sul colpo. Sull’episodio indagano i Carabinieri di Somma Vesuviana.