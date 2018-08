In cinque su un’auto non si fermano a un posto di blocco e nella folla corsa si ribaltano, un ferito grave ad Angri sulla Napoli-Salerno

16/08/2018 – Non si fermano a un posto di blocco della polizia stradale e nella fuga si ribaltano in prossimità dell’uscita autostradale di Angri dellì’A3 Napoli-Salerno. Il fatto è accaduto ieri sera. Erano da poco le 20.30 quando l’auto con a bordo cinque ragazzi non si è arrestata all’alt imposto dai poliziotti e ha proseguito la sua folle corsa ribaltandosi poco dopo. Ad avere la peggio uno dei cinque giovani che è stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente il traffico è andato in tilt e si sono formate lunghe code. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e tre ambulanze.