Cilento Violenza sessuale e maltrattamenti, arrestato 58enne salernitano

Arrestato 58enne di Rutino per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. All’alba di sabato, nel piccolo paese del Cilento, i carabinieri della compagnia di Agropoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo del posto, ritenuto responsabile di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Lo stesso è ora rinchiuso presso il carcere di Vallo della Lucania.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da un’indagine, avviata a maggio scorso dai militari della locale stazione, a seguito della querela presentata da una donna di nazionalità straniera, che aveva denunciato di essere stata costretta, in più occasioni a subire reiterati rapporti sessuali. L’uomo avrebbe operato minacce anche brandendo un fucile. All’indagato sono stati contestati anche presunti maltrattamenti in famiglia.

LA CITTA