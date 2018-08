CILENTO Stalking all’ex suocera, danni ai mobili e telefonate notturne: arrestata

I carabinieri hanno arrestato una donna di 50 anni di Teggiano ( Salerno) per atti di violenze, aggressioni, minacce ed episodi di stalking commessi nei confronti dell’ex suocera ultrasettantenne e di sua figlia, sorella del suo ex convivente. I militari della locale stazione riferiscono che da anni la 50enne pretendeva dalla ex suocera somme di denaro a titolo di spese di mantenimento per la separazione, mai accettata. Dalle indagini è emerso, fra l’altro, che al rifiuto della consegna di denaro, la donna avrebbe danneggiato i mobili dell’appartamento dell’ex suocera trattenendosi per notti intere nella stessa abitazione fino a quando non otteneva il denaro richiesto. E sempre nelle ore notturne, la vittima era stata minacciata telefonicamente o svegliata con insistenti bussate al campanello di ingresso. Ansia e paura, dicono i militari, avevano costretta l’ex suocera anche a modificare le sue abitudini di vita.

IL MATTINO