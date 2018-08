CILENTO SORPRESO A GUIDARE UN’AUTO RUBATA: IN MANETTE MINORENNE PREGIUDICATO

Nella mattina, i Carabinieri di Sala Consilina (SA), diretti dal Capitano Davide Acquaviva, hanno tratto in arresto un minorenne pregiudicato, per evasione, furto, ricettazione e guida senza patente.

Il giovane, di origini rumene, sostava a bordo di un’autovettura Fiat Panda di colore grigio, presso l’area di servizio di Sala Consilina (SA), sita sull’Autostrada “A2 del Mediterraneo”, per fare rifornimento di carburante e, una volta effettuato il pieno – per circa 80 euro – lo stesso metteva in moto e si dava alla fuga sull’autostrada, in direzione sud.

I Carabinieri della Compagnia valdianese, immediatamente messo in atto un dispositivo straordinario di pronto controllo e sicurezza del territorio, unitamente alla limitrofa Compagnia Carabinieri di Sapri, blindavano le principali arterie del Vallo di Diano e di collegamento con le località balneari cilentane, intercettando il veicolo che, a seguito di accertamenti, risultava provento di furtooccorso nella notte del 13 agosto scorso, in Battipaglia (SA). Dopo un inseguimento, lo stesso veniva bloccato sulla SS 517 Bussentina dai militari della Stazione di Buonabitacolo che lo traevano in arresto.

L’autovettura Fiat Panda sarà restituita al legittimo proprietario.

Il minore è risultato inoltre evaso, l’11 agosto, da una comunità per minorenni di Caserta ove era sottoposto agli arresti domiciliari e lo stesso veniva deferito per guida senza patente, con l’aggravante della recidività.

Dopo le operazioni di fotosegnalamento, il minore è stato tradotto presso l’istituto penale per minori di Potenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i minorenni.

