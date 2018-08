CILENTO Scontro al largo di Castellabate (Salerno) tra un’unità di linea del Metrò del Mare e una barca a vela

09/08/2018 – Panico nel mare del Cilento per un incidente verificatosi questa mattina. Una barca a vela e un’unità impegnata nel servizio del Metrò del Mare con un centinaio di persone a bordo si sono scontrate a largo di Punta Licosa, a poca distanza dalla costa di Castellabate (Salerno). Momenti di paura per i passeggeri ma per fortuna nessun ferito ma solo alcuni contusi. Ingenti i danni riportati dalla barca a vela. Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto gli uomini della capitaneria di porto di Agropoli e del servizio di salvataggio in acquascooter. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine.