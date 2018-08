Cilento Sanità, intervento straordinario su un 91enne di Castellabate

Eccezionale intervento per l’asportazione di un tumore alla laringe per un 91enne di Castellabate all’ospedale del Mare di Napoli. L’operazione è stata eseguita nella Unità di Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale diretta dal professor Giuseppe Tortoriello. Il nonnino cilentano, subito dopo l’intervento, ha ripreso a parlare e, il giorno dopo, anche a mangiare normalmente. L’intervento è stato eseguito per via trans orale (attraverso la bocca) con un potentissimo laser a C02 di ultima generazione dal professor Giuseppe Tortoriello coadiuvato dalla sua equipe:dottor Mazzuca, dottor D’Avino dottor Barba, dottor Marcelli; e dagli anestesisti: dottor Zannetti e dottor D’Agostino.

il mattino