CILENTO Palinuro, sub muore dopo l’immersione L’uomo di 64 anni è stato stroncato da un arresto cardiaco

CENTOLA – Un’immersione nella baia del Buondormire, il tempo splendido, il mare calmo: lo scenario da cartolina ieri pomeriggio è purtroppo diventato il fondale di una tragedia. Un sub sessantaquattrenne, L. G., di Casoria in provincia di Napoli, è morto poco dopo le 18 dopo essere risalito da un’immersione nelle acque di Palinuro. È stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio causato molto probabilmente da un embolo. L’uomo aveva fatto in tempo a risalire ed a mettere la testa fuori dall’acqua per chiedere aiuto a causa di un malore: soccorso da un bagnante e trasportato sulla spiaggia, è però morto pochi istanti dopo.

Vincenzo Rubano LA CITTA