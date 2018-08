Cilento Ladri in azione nel Vallo di Diano

Da giorni si registrano furti o tentati furti nel Vallo di Diano. I malviventi hanno colpito in abitazioni private e in aziende. Nella zona industriale di Sala Consilina hanno tentato di svaligiare alcune aziende. Per fortuna il colpo è andato a vuoto, i ladri sono fuggiti ma sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza. Indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva.

PASQUALE SORRENTINO IL MATTINO