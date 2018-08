Cilento, due uomini colpiti da un fulmine vivi per miracolo

Proprio come volevasi dimostrare, anche in base alle previsioni meteo che abbiamo riportato proprio stamane, un temporale si è abbattuto sulla nostra regione ed ha colpito gravemente, purtroppo, due uomini in Cilento, a Marina di Camerota. Il temporale ha portato violente scariche elettriche sul territorio cilentano, dove un operaio d’azienda è stato coinvolto nell’accaduto nei pressi del Green Village a Pusigno, ed insieme a lui, anche un’altra persona a Casal Velino. Il primo, 51enne residente a Camerota, è caduto a terra e per fortuna non è stato colpito in maniera diretta dato che la scarica elettrica ha prima colpito l’asfalto e soltanto successivamente, lui. Sono stati immediatamente avvisati i soccorsi che sono intervenuti in maniera tempestiva soccorrendo lo sfortunato. E’ stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania poi è stato intubato, sedato e sottoposto a varie Tac. Il fulmine ha interessato i suoi muscoli e nervi e, tra l’altro, nella caduta dopo essere stato colpito, ha anche riportato una ferita alla nuca. L’altro operaio, sempre nella zona, è stato ricoverato anch’egli d’urgenza.