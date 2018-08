CILENTO CAMPAGNA,VIVO PER MIRACOLO UN CARROZZIERE ACCOLTELLATO PER FUTILI MOTIVI

Futili motivi se si considera tutto partito per motivi di viabilità,E’ addirittura finita ad accoltellate la diatriba che ha preceduto una lite per questioni di viabilità al Quadrivio di Campagna. Un uomo di 53 anni, M.P., di professione carrozziere, è stato colpito da tre coltellate alle gambe nella notte tra lunedì e martedì. E’ vivo per miracolo il carrozziere in quanto uno dei fendenti ha sfiorato, di pochissimo, l’arteria femorale. Se la vena fosse stata recisa, il 53enne non avrebbe avuto scampo. Sull’episodio, racconta Il Mattino oggi in edicola, indagano i Carabinieri che sono già sulle tracce dell’aggressore. Il carrozziere se la caverà con pochi giorni di prognosi e tanto spavento per una banale lite per questioni di viabilità che poteva finire in tragedia.

