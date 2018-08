Esclusiva anteprima di Positanonews . Conca dei Marini, Costiera amalfitana . Al ristorante la Tonnarella arriva a cena l’attore Chris Pine con la fidanzata e i suoi amici. Christopher Whitelaw Pine, più noto come Chris, nasce a Los Angeles il 26 agosto 1980 in una famiglia d’attori. Il padre Robert Pine è attivo dagli anni Sessanta ed è un volto notissimo in tv grazie a serie come Il virginiano, Chips, Magnum P.I. e soprattutto Beautiful, dove dal 1988 al 2001 è Robert Logan, nonché per la sua partecipazione a film come Independence Day. La madre è Gwynne Gilford, interprete a sua volta di moltissime serie tv, e la nonna Anne Gwynne ai suoi tempi era una celebre pin-up e scream queen.

Chris, che ha una sorella più grande, è dunque predestinato a una vita sulle scene. Studia letteratura inglese a Berkeley e in Inghilterra e recitazione a San Francisco. L’esordio avviene nel 2003 in un episodio di E.R. Il primo film, la commedia romantica Principe azzurro cercasi, con Anne Hathaway, è dell’anno successivo e il ruolo che vi ricopre è quello di un lord inglese. Nel 2006 è protagonista, ancora bruno, di un’altra comedy, Baciati dalla sfortuna, stavolta al fianco di Lindsay Lohan.

Nello stesso anno esce anche Appuntamento al buio (nonostante il titolo italiano, il film non ha niente a che vedere con l’omonima commedia di Blake Edwards) dove interpreta un ragazzo cieco, mentre un cambio di rotta sembra avvenire con Smokin’ Aces di Joe Carnahan, dove è un punk e killer neonazista psicopatico. Nel 2009 arriva per lui il ruolo della svolta, quello del futuro capitano James T. Kirk nello Star Trek di J. J. Abrams, che svolge egregiamente e viene lodato anche dai fan più esigenti della serie.

Nel 2010 affianca Denzel Washington in Unstoppable – Fuori controllo, offrendo un’altra ottima prova nel ruolo del giovane conduttore del treno impazzito. Due anni dopo è protagonista di tre film: Separati innamorati, Una spia non basta e Una famiglia all’improvviso. Nell’originale dà poi la voce a Jack Frost in Le 5 leggende. Nel 2013 riprende il ruolo di Kirk in Into Darkness – Star Trek e l’anno dopo è il protagonista di Jack Ryan – L’iniziazione. Intepreta poi Come ammazzare il capo 2, è il divertente principe azzurro di Cenerentola nel musical Into The Woods ed è protagonista del fantascientifico Z for Zachariah. Seguono il ruolo del coraggioso capitano della guardia costiera in L’ultima tempesta, Star Trek Beyond, terzo capitolo della saga con un quarto già in preparazione, il drammatico heist movie Comancheria e il suo primo cinecomic, Wonder Woman, nel ruolo di Steve Trevor.