Chievo-Juventus, domani alle ore 18:00, dove vedere la gara? Ecco tutte le informazioni

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a dare l’assalto a tutti gli obiettivi di stagione. In campionato Bonucci e compagni inizieranno sabato contro il Chievo Verona. Sarà Chievo Verona-Juventus la prima sfida ufficiale per la Juventus 2018-19. L’ostico Chievo Verona sarà il primo avversario per i bianconeri che vogliono senz’altro cominciare bene il loro campionato.

E’ tornato Leonardo Bonucci, è andato via Stefano Sturaro.

Chievo-Juve, Allegri lascia fuori Matuidi

Il pubblico di Verona sarà il primo a godersi le gesta «italiane» del il campione portoghese con la maglia della Juventus,Cristiano Ronaldo, ma non solo lui. Gli scaligeri saranno i primi a testare la nuova Juve di Massimiliano Allegri. E’ inevitabile l’attesa soprattutto per l’idea che si potrà sfidare da vicino il più forte e temuto giocatore al mondo. Se è vero che c’è una certa «paura» nel non sapere come affrontarlo, c’è altrettanta voglia e grande stimolo per far bella figura.

Gli occhi del mondo saranno sulla Serie A italiana per vedere da vicino la nuova avventura dell’asso lusitano. In porta Szczesny,Cancelo a destra, Alex Sandro a sinistra, al centro sarà subito Bonucci-Chiellini, mentre a centrocampo il ballottaggio riguarda Khedira e Matuidi, con il tedesco in vantaggio per giocare al fianco di Emre Can e Pjanic. D’Anna schiera titolare l’ex bianconero Giaccherini, a centrocampo torna Obi, in difesa occhio a Bani.

Sarà subito Bonucci-Chiellini al centro della difesa, Khedira preferito al non ancora pronto Matuidi. A centrocampo Pjanic comanda le operazioni, Ronaldo-Dybala-Costa pronti a dare spettacolo.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Can; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri

La partita tra Chievo Verona e Juventus sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sulle reti Sky: in particolare su Sky Sport. Per chi intende guardarla in streaming potrà farlo utilizzando la piattaforma Sky Go.