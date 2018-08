Champions League: Sfortunato il Napoli, capita nel turno con Psg e Liverpool

Il Napoli pesca nell’urna di Montecarlo i peggiori avversari che potessero capitare in Champions League. E’ vero che nel calcio non si può mai dire, ma certamente Paris Saint Germain, Liverpool e Stella Rossa di Belgrado costituiscono un ostacolo molto consistente.

Parla Ancelotti

«E’ un girone molto difficile» dice il tecnico. Ancelotti sul campo di Castel Volturno ha puntato molto alla rifinura degli aspetti tattici. E’ principalmente su questo, infatti, che la squadra vista nelle prime due giornate di campionato deve migliorare.

Verso la Sampdoria

Per gli azzurri c’è in ogni caso da concentrarsi sul prosieguo del campionato, che nella prossima giornata vedrà gli uomini di Carlo Ancelotti contrapposti all’ostacolo Sampdoria. Reduci dal doppio successo contro Milan e Lazio, gli azzurri sperano di allungare la striscia positiva per lanciare un segnale al torneo. E’ possibile che dal primo minuto nel ruolo di regista possa scendere in campo Diawara al posto di Hamsik. Contro una squadra che in casa è sempre molto aggressiva, come la Sampdoria, è infatti necessario disporre davanti alla difesa un filtro maggiore di quello che, almeno al momento, può realizzare il capitano slovacco del Napoli.

Ieri si è intanto allenato regolarmente con i compagni Mario Rui che contro il Milan era stato costretto a tornare anzitempo negli spogliatoi per un risentimento a un polpaccio. Il fastidio è del tutto rientrato e il portoghese sarà dunque regolarmente in campo domenica sera a Marassi contro i blucerchiati. Hanno invece svolto lavoro differenziato sia Fabian Ruiz che Malcuit. E’ presto ancora per dire se potranno essere entrambi regolamente convocati per la trasferta in Liguria.