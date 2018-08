Champions League 2018/19 al via i sorteggi

Oggi è l’attesissimo giorno dei sorteggi della Champions League 2018/19. A partire dalle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo le 4 squadre italiane: Juventus, Napoli, Inter e Roma, sapranno con quali compagini europee dovranno vedersela per superare il girone di questa edizione della massima competizione per club.

Sorteggi Champions League: dove vederli in diretta tv e fasce

Come di consueto i sorteggi prenderanno in considerazione le quattro fasce in base al ranking Uefa. In prima fascia ci saranno le vincitrici dei principali campionati europei: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, Juventus, Psg, Lokomotiv Mosca.

In seconda fascia, invece, ci saranno: Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Napoli, Tottenham Hotspur, Roma e Benfica.

In terza fascia Liverpool, Schalke, Lyon, Monaco, Ajax, CSKA Mosca, Psv e

Valencia

La quarta fascia, infine, sarà composta da: Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, Inter, Hoffenheim, Stella Rossa e Aek Atene.

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018/19 è in programma come detto oggi alle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo.