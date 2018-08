Cetara, crisi per la giunta Della Monica: Montesanto abbandona la maggioranza

Momento di crisi per la giunta di Fortunato Della Monica a Cetara. Una piccola crepa è venuta a crearsi nella maggioranza, con le dimissioni dell’assessore con delega al contenzioso Luigi Montesanto, che dopo due anni con “Cetara d’Amare”, lascia il proprio gruppo e siederà in consiglio comunale come indipendente.

La questione della discordia, secondo gli atti consiliari dell’assise riunita lo scorso 25 giugno, sembra essere la viabilità nella parte alta del borgo costiero, dove si insidiano molte difficoltà a causa della sosta e a detta del Montesanto, la Zona Casale è ignorata dall’amministrazione e curata due volte l’anno, in occasione delle manifestazioni.

Tale presa di posizione risulta tuttavia fuori luogo, considerando che Luigi Montesanto è sempre in maggioranza, al governo del paese peschereccio. Cosa c’è dietro a tale scelta? Mentre il nome di Montesanto è stato depennato dal sito istituzionale e non compare nemmeno come indipendente, non si esclude l’ipotesi che ci sia sotto traccia una partigianeria da parte del fuoriuscito, per far ritornare in campo Secondo Squizzato, che è stato assolto per la seconda volta per le vicende giudiziarie sulla gestione rifiuti.