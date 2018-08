Cavani torna a casa, l’entusiasmo di Napoli ma all’aereoporto non c’è nessuno e De Laurentiis è a Lipari . E’ bastato un video di Edison Cavani “tornando a casa” e si sono accesi di nuovo gli entusiasmi azzurri in Campania, addirittura in tanti oggi all’aereoporto ad aspettarlo .

Ma non c’era nessuno e Aurelio De Laurentiis, il presidente azzurro si gode a bordo del suo yacht lo splendido scenario delle isole Eolie. Il numero uno del Napoli segue a distanza la sua squadra: gli azzurri sono infatti partiti ieri dalla Svizzera e alla volta di Wolfsburg, in Germania, per prepararsi all’ultimo match amichevole dell’estate di sabato sera contro la squadra di casa.

De Laurentiis è stato intercettato al mercato della frutta da alcuni turisti presenti a Lipari. Il patron, per il terzo anno di fila alle Eolie, si è lasciato andare a qualche foto di rito e qualche saluto, senza però parlare di calcio giocato o di mercato. Il tutto, proprio nelle ore in cui a Napoli in tanti aspettavano speranzosi il ritorno di Edinson Cavani in azzurro. Un affare mai realizzato in una bollente estate di mercato azzurra.