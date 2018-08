CAVA DEI TIRRENI,BOMBA CONTRO IL COMMISSARIATO DI POLIZIA S’INDAGA

Cava dei Tirreni è sotto choc per questo atto intimidatorio teso a colpire un’istituzone importante.E’ pieno di significato infatti quanto si è verificato.In città si fanno varie ipotesi per chi potesse essere il responsabile. Sono in corso indagini serrate da parte degli inquirenti a seguto dell’atto intimidatorio che si è verificato l’altra notte al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’Tirreni dove è stata fatta esplodere una bomba carta. L’ordigno è stato lanciato nello spazio esterno del commissariato ma nonostante la violenta deflagrazione non si sono registrati danni. Saranno fondamentali i filmati dell’impianto di videosorveglianza. Intanto non si esclude nessuna ipotesi sulla matrice dell’atto intimidatorio.

AGROPOLINEWS