Cava de’ Tirreni è pronta a festeggiare Santa Rosa domani e dopodomani, 22 e 23 agosto, nella parrocchia di Sant’Anna all’Oliveto.

I festeggiamenti prenderanno il via domani alle 18.00 con il “Pomeriggio Insieme” che prevede giochi per ragazzi ed adulti come la corsa nei sacchi, tiro con la fune e pentolaccia. Seguirà un assaggio di dolci fatti in casa e la serata di karaoke in allegria con Antonella Folliero.

Per la giornata di giovedì 23 agosto le Sante Messe saranno alle 9.00 ed alle 20.00. Alle 21.00 serata musicale con Orchestra “Allegria e simpatia” e la comicità di Ciccio Show. Poi il gran finale con Diego De Nardi e lo spettacolo di fuochi pirotecnici di “Accendi un evento”.

Allestì nella casa materna una sorta di ricovero per i bisognosi, dove prestava assistenza ai bambini ed agli anziani abbandonati, soprattutto a quelli di origine india. Dal 1609 si richiuse in una cella di appena due metri quadrati, costruita nel giardino della casa materna, dalla quale usciva solo per la funzione religiosa, dove trascorreva gran parte delle sue giornate a pregare ed in stretta unione con il Signore. Nel 1614 fu obbligata a trasferirsi nell’abitazione della nobile Maria de Ezategui, dove morì, straziata dalle privazioni, tre anni dopo.