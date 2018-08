Riceviamo e pubblichiamo tre ore di traffico da Castellammare di Stabia Vico equense queste foto . Il Comandante della Polizia Municipale interviene sulla pagina ufficiale del Comune di Vico Equense.

Traffico. Bollino rosso per la Statale 145, De Martino: “Abbiamo fronteggiato una vera e propria invasione”

Vico Equense – Giornata da bollino rosso per la statale 145 Sorrentina quella di oggi 13 Agosto, inizio della settimana di Ferragosto. La sorrentina è stata letteralmente presa d’assalto da centinaia di veicoli diretti verso le località costiere della penisola sorrentina, nonché dalle centinaia di turisti che affollano i più rinomati luoghi della penisola. Complice il terrore ormai diffuso di percorrere la galleria S. M. di Pozzano per la costante presenza di fila in galleria, decine di veicoli, compresi taxi, N.C.C., bus turistici, deviano sul vecchio tracciato della strada costiera. Tutto questo traffico ovviamente deve attraversare l’abitato, quello di Vico Equense, con i normali rallentamenti dovuti alla percorrenza di un centro cittadino. Da qui la formazione di code lunghe anche diversi chilometri, con tempi di percorrenza elevati. “Questa mattina abbiamo vissuto una giornata di emergenza dal punto di vista del traffico – spiega il Comandante della Polizia Municipale Ferdinando De Martino – e purtroppo stimiamo che l’intera settimana di ferragosto sarà caratterizzata da intensi flussi di traffico da e verso la penisola. La giornata di oggi 13 Agosto ha visto il tutto esaurito sia alla Marina di Vico, che alla Marina Equa. Con le poche risorse a disposizione abbiamo cercato di fronteggiare questa vera e propria invasione ma è inevitabile la formazione di code e lunghi tempi di percorrenza. Come Polizia Locale siamo impegnati su diversi fronti, non solo quello della gestione del traffico locale. I siti sensibili nel nostro territorio sono tanti e vanno comunque vigilati, per evitare il peggio. Nella giornata di ieri una pattuglia della Polizia Municipale è intervenuta immediatamente alla Marina di Vico, bloccando gli autori di un furto commesso sulla spiaggia, che sono poi stati tradotti presso la locale Caserma Carabinieri per tutti gli atti successivi, che hanno portato all’arresto dell’autore del furto deferito all’Autorità Giudiziaria per direttissima. E’ di prassi che in questi casi il personale che ha operato il fermo, deve presentarsi all’udienza della direttissima, e sono unità in meno disponibili per la gestione delle emergenza. Pochi sanno quante problematiche giornalmente affrontiamo, ma chi si lascia andare a critiche inutili va capito. L’ignoranza, ovvero il non conoscere la realtà dei fatti e delle cose, induce facilmente in errore. Un consiglio a chi deve per forza di cose spostarsi con l’auto. Scegliete gli orari meno critici, e se non vi sono vincoli particolari allo spostamento, scegliete i mezzi pubblici.”