Castellammare di Stabia. Cameriere segue una cliente nel bagno e tenta di baciarla, lei denuncia l’accaduto sui social

Castellammare di Stabia. Una ragazza di 20 anni, mentre si trovava in un noto locale di Via Alcide De Gasperi, si è recata in bagno ed è stata seguita da un cameriere che ha tentato più volte di baciarla. Lei non ci sta e lo allontana. Il giovane si scusa e la questione sembra concludersi lì. Ma non per la giovane, figlia di un ex consigliere comunale, che si sente molestata e non esita a denunciare pubblicamente l’accaduto sui social affidando il proprio racconto ad un post su Instagram. I titolari dell’attività commerciale dove il fatto è accaduto hanno tentato di sminuire il tutto dichiarando trattarsi di una bravata da parte del giovane cameriere e che la vicenda sia stata poi ingigantita dalla ragazza che, a loro dire, non si è fatta scrupolo di rendere pubblico il nome del bar in cui si trovava ledendo in tal modo la professionalità e la serietà dello staff dell’esercizio commerciale. I titolari del bar hanno dichiarato di condannare le molestie e gli abusi sulle donne ma hanno specificato che il caso in questione va ridimensionato. E’ però chiaro che il cameriere risponde del presunto reato a titolo personale. Se colpa c’è stata non è certo da addebitare al locale ma al giovane che non si è fatto scrupolo di insistere nel proprio tentativo di approccio, nonostante la giovane abbia cercato di allontanarlo. E’ proprio il comportamento ripetuto che non consente di classificare il fatto come una semplice “ragazzata”. E’ chiaro che qualsiasi tentativo di approccio nei confronti di una donna diventa “violenza” nel momento in cui lei non sia consenziente e questo vale anche per i semplici baci che rappresentano comunque un contatto intimo e che non possono essere imposti contro la volontà dell’altra persona.