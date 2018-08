Castellabate, dove viveva negli anni 50 un ciclista alla Coppi

Iniziava la mattina alle 8 a preparare la sua bicicletta di 24 chilogrammi, senza cambio, ci volevano muscoli d’acciaio per fare le salite con un ferro simile. Infine, giù verso Santa Maria, da dove iniziava il percorso di allenamento, con tanto di sfide all’ultima pedalata, regolarmente le vinceva con facilità.

Dice un signore quasi novantenne, vive a Roma, di Perdifumo, anche lui appassionato ciclista che gareggiava contro Carlo Di Scola, il campione ciclista di Castellabate, “dovevi sputare l’anima per stare con lui fino alle Terrate, poi ti staccava che era una bellezza, aumentava la velocità in progressione, per poi affrontare a passo di carica la salita che da Varco Maisi porta ai 580 metri di Mercato Cilento”. Il via a piazza Lucia, con la scalata di Castellabate (“alle Terrate meno di 30 minuti!) Perdifumo e arrivo a Mercato (“tempo sempre sull’ora e qualche minuto). Un ciclista che poteva benissimo figurare in un Giro d’Italia, ma poi la vita andò diversamente per Carlo Di Scola, emigrò in Lombardia, dove è mancato un tre anni fa. Carlo Di Scola, in quei primi anni 50, con il mito di Coppi, usava allenarsi come il Moser del record dell’ora a Citta del Messico, facendo salita forza resistenza (SFR). La sua dieta di ciclista era semplice, fichi secchi, del vino, qualche soppressata, pochissima carne, pasta, formasggio taralli, acqua e limone, instancabile cavalcava la sua bicicletta. (Giovanni Farzati)